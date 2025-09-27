Conférence L’estuaire de la Seine, territoire des équilibres La Petite Librairie Le Havre

Conférence L’estuaire de la Seine, territoire des équilibres

La Petite Librairie 27 Rue Lesueur Le Havre

27 septembre 2025 13:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

À mi-chemin entre terre et mer, là où l’eau douce rencontre l’eau salée, les estuaires forment des écosystèmes fascinants, riches en vie… mais aussi en défis ! Certaines espèces animales, comme la crevette blanche, ont su s’adapter à ces milieux changeants grâce à des super-pouvoirs biologiques, comme l’osmorégulation, qui leur permet de survivre là où d’autres échouent. Mais ces zones de vie sont aujourd’hui en danger. Pollution, aménagements des côtes, réchauffement climatique les menaces s’accumulent et fragilisent leur équilibre.

Lors de cette rencontre, vous êtes invité à (re)découvrir l’estuaire de la Seine, un joyau naturel à la biodiversité étonnante. Posez vos questions, échangez avec des spécialistes et comprenez pourquoi protéger ces milieux, c’est aussi préserver notre avenir.

Animé par Alice Michonnet (Université Le Havre Normandie)

Intervenants Bill François et Jason Jeanne (Université Le Havre Normandie)

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

Tout public Durée 1h

Sur réservation .

La Petite Librairie 27 Rue Lesueur Le Havre 76600

