Conférence Lettres et le Vivant d’Arnaud Vens Jardin botanique Saint-Jean-de-Luz

Conférence Lettres et le Vivant d’Arnaud Vens

Jardin botanique 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Le changement climatique est une réalité incontournable, tout comme ses conséquences sur les écosystèmes. Arnaud Vens, formateur chez Terre & Humanisme, vous invite à passer à l’action ! Adapter son jardin nourricier est une nécessité pour que celui-ci devienne résilient, robuste et apte à braver les bouleversements actuels et futurs, mais aussi pour nous nourrir durablement. Ambiances, sols, semences, gestion de l’eau, alliances avec le vivant chaque levier d’action est expliqué concrètement, de la structuration du sol aux couverts végétaux, des ombrages à l’adaptation du calendrier ou à la place de l’arbre. Au-delà du jardin, l’ouvrage présenté s’inscrit dans un projet de société global avec de précieux conseils pour s’informer, s’entourer et s’impliquer, vers un avenir souhaitable. Le meilleur moment pour agir, c’est maintenant à vos graines et grelinettes ! .

Jardin botanique 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 22 20 ladjbpjovet@gmail.com

