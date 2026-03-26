Conférence L’étude de l’infirmerie des Frères Saint-Jean de Dieu à Nancy entre 1750 et 1793 Château de Dieulouard Dieulouard
Conférence L’étude de l’infirmerie des Frères Saint-Jean de Dieu à Nancy entre 1750 et 1793 Château de Dieulouard Dieulouard samedi 18 avril 2026.
Conférence L’étude de l’infirmerie des Frères Saint-Jean de Dieu à Nancy entre 1750 et 1793
Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Conférence au Château de Dieulouard L’étude de l’infirmerie des Frères Saint-Jean de Dieu à Nancy entre 1750 et 1793
Présentée par Alexis Kaupp, diplômé en histoire moderne et contemporaineTout public
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Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 36 07 15 90 chateaumusee.dieulouard@gmail.com
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English :
Conference at Château de Dieulouard: L’étude de l’infirmerie des Frères Saint-Jean de Dieu à Nancy entre 1750 et 1793 (Study of the infirmary of the Brothers of Saint John of God in Nancy between 1750 and 1793)
Presented by Alexis Kaupp, graduate in modern and contemporary history
L’événement Conférence L’étude de l’infirmerie des Frères Saint-Jean de Dieu à Nancy entre 1750 et 1793 Dieulouard a été mis à jour le 2026-03-26 par OT PONT A MOUSSON
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