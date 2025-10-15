Conférence L’Europe près de chez vous ! la politique régionale de l’Union Européenne Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
Conférence L'Europe près de chez vous ! la politique régionale de l'Union Européenne
mercredi 15 octobre 2025.
Université Indépendante de Vichy
Centre Roland
18 rue du Quatre Septembre
Vichy
Allier
18:15:00
20:00:00
2025-10-15
Conférence animée par José Fleuret, Retraité Commission Européenne, membre du mouvement européen d’Auvergne
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
English :
Conference moderated by José Fleuret, Retired European Commission, member of the Auvergne European Movement
German :
Konferenz unter der Leitung von José Fleuret, Pensionär Europäische Kommission, Mitglied der Europäischen Bewegung der Auvergne
Italiano :
Conferenza di José Fleuret, pensionato della Commissione europea, membro del Movimento europeo dell’Alvernia
Espanol :
Conferencia de José Fleuret, Comisario europeo jubilado, miembro del Movimiento Europeo de Auvernia
