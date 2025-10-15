Conférence L’Europe près de chez vous ! la politique régionale de l’Union Européenne Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Conférence L’Europe près de chez vous ! la politique régionale de l’Union Européenne Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy mercredi 15 octobre 2025.

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-15 18:15:00

fin : 2025-10-15 20:00:00

Conférence animée par José Fleuret, Retraité Commission Européenne, membre du mouvement européen d’Auvergne

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

English :

Conference moderated by José Fleuret, Retired European Commission, member of the Auvergne European Movement

German :

Konferenz unter der Leitung von José Fleuret, Pensionär Europäische Kommission, Mitglied der Europäischen Bewegung der Auvergne

Italiano :

Conferenza di José Fleuret, pensionato della Commissione europea, membro del Movimento europeo dell’Alvernia

Espanol :

Conferencia de José Fleuret, Comisario europeo jubilado, miembro del Movimiento Europeo de Auvernia

