Limoges

Conférence LEVER DE RIDEAU SUR LA FRANC MAÇONNERIE MIXTE AU DROIT HUMAIN

Salle Jean-Pierre Timbaud Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25 18:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Les 4 loges de Limoges de l’Ordre Maçonnique Mixte International organise une conférence-débat intitulée Lever de rideau sur la Franc Maçonnerie mixte au DROIT HUMAIN .

Cette rencontre ouverte à tous et gratuite sera animée par Michel Meley, Très Puissant Grand Commandeur et président du Grand Conseil de la Fédération française du Droit Humain. Cette conférence entre dans le cadre de la célébration de l’anniversaire des 100 ans de la loge du Droit humain L’Accueil Fraternel , la plus ancienne loge du Droit Humain en Limousin créée à Limoges en avril 1926.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Salle Jean-Pierre Timbaud Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine conferencepubliquedh87@proton.me

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English : Conférence LEVER DE RIDEAU SUR LA FRANC MAÇONNERIE MIXTE AU DROIT HUMAIN

L’événement Conférence LEVER DE RIDEAU SUR LA FRANC MAÇONNERIE MIXTE AU DROIT HUMAIN Limoges a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole