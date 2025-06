Conférence « Lever les secrets de famille et se libérer des tabous » Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage 26 septembre 2025 07:00

Charente-Maritime

Conférence « Lever les secrets de famille et se libérer des tabous » Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-09-26

Rendez-vous à La Malle d’Allionis pour une conférence et un échange avec Chantal MOTTO.

Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

English :

Join us at La Malle d’Allionis for a talk and discussion with Chantal MOTTO.

German :

Treffen Sie sich in La Malle d’Allionis zu einem Vortrag und Austausch mit Chantal MOTTO.

Italiano :

Unitevi a noi presso La Malle d’Allionis per una conferenza e un dibattito con Chantal MOTTO.

Espanol :

Únase a nosotros en La Malle d’Allionis para asistir a una charla-coloquio con Chantal MOTTO.

