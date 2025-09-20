Conférence : l’évolution de la ville de Saint-Denis de l’Antiquité à nos jours Médiathèque du centre-ville Saint-Denis

Conférence : l'évolution de la ville de Saint-Denis de l'Antiquité à nos jours Samedi 20 septembre, 16h00 Médiathèque du centre-ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’Unité d’Archéologie de Saint-Denis vous invite à participer à une conférence autour de l’histoire et de l’évolution de la ville de Saint-Denis.

Une riche documentation archéologique et historique permet de retracer l’évolution du paysage de l’Antiquité à nos jours.

Cette conférence vous permettra de voyager dans le temps au travers des grandes périodes et des lieux qui ont scandé l’histoire de Saint-Denis et au moyen de plans et de cartes : la nécropole de la fin de l’Antiquité et du début du Moyen Âge, l’abbaye mérovingienne et carolingienne, le bourg monastique de l’an mil, la ville médiévale et moderne, la cité industrielle…jusqu’à la ville d’aujourd’hui.

Médiathèque du centre-ville 4 place de la Légion d’honneur, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 86 32 00 https://www.mediatheques-plainecommune.fr/ https://www.facebook.com/bibliobusplaineco La médiathèque Centre-ville est installée depuis 1925 dans les locaux d’une ancienne école de pré-apprentissage. Celle-ci avait été construite à la place de l’Hôtel Dieu de la ville, démoli en 1905. Aujourd’hui, dans l’actuel espace musique au sous-sol, on peut encore voir les caves voûtées de l’Hôtel Dieu.

La médiathèque Centre-ville propose:

Deux espaces multimédia, dont un pour les plus jeunes

Une salle d’activités pour participer à des spectacles, des rencontres, des lectures, des projections, ou des tournois de jeux vidéo…

Une soixantaine de places de travail

Des instruments de musique et des partitions en prêt

Des livres en anglais, espagnol, arabe et allemand

100 000 documents patrimoniaux, dont 6 000 qualifiés de rares et précieux, en consultation sur place Métro 13 : station Saint-Denis-Basilique

Bus 153, 239 et 253 : arrêt Porte de Paris – Stade de France

Pierre Le Tulzo pour Plaine Commune