Conférence   L’évolutions  de la crèche Provençale Château des Baumes Istres

Conférence L’évolutions de la crèche Provençale

Mercredi 3 décembre 2025 de 18h à 19h30. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 18:00:00

fin : 2025-12-03 19:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Gilbert Chalençon, expert en traditions vous invite à cette conférence présentant l’évolution de la crèche provençale.

Découvrez l’histoire, les transformations et l’importance culturelle des santons dans cette tradition festive de Noël en Provence. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Tradition expert Gilbert Chalençon invites you to this lecture on the evolution of the Provencal crib.

German :

Gilbert Chalençon, ein Experte für Traditionen, lädt Sie zu diesem Vortrag ein, in dem die Entwicklung der provenzalischen Krippe vorgestellt wird.

Italiano :

Gilbert Chalençon, esperto di tradizioni provenzali, vi invita a questa conferenza sull’evoluzione del lettino provenzale.

Espanol :

Gilbert Chalençon, experto en las tradiciones del catre provenzal, le invita a esta charla sobre la evolución del catre provenzal.

L’événement Conférence L’évolutions de la crèche Provençale Istres a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme d’Istres