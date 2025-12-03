Conférence L’évolutions de la crèche Provençale Château des Baumes Istres
Conférence L’évolutions de la crèche Provençale
Mercredi 3 décembre 2025 de 18h à 19h30. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-03 18:00:00
fin : 2025-12-03 19:30:00
2025-12-03
Gilbert Chalençon, expert en traditions vous invite à cette conférence présentant l’évolution de la crèche provençale.
Découvrez l’histoire, les transformations et l’importance culturelle des santons dans cette tradition festive de Noël en Provence. .
Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
English :
Tradition expert Gilbert Chalençon invites you to this lecture on the evolution of the Provencal crib.
German :
Gilbert Chalençon, ein Experte für Traditionen, lädt Sie zu diesem Vortrag ein, in dem die Entwicklung der provenzalischen Krippe vorgestellt wird.
Italiano :
Gilbert Chalençon, esperto di tradizioni provenzali, vi invita a questa conferenza sull’evoluzione del lettino provenzale.
Espanol :
Gilbert Chalençon, experto en las tradiciones del catre provenzal, le invita a esta charla sobre la evolución del catre provenzal.
