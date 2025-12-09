Conférence L’expérience du vide, notre liberté Auditorium M. PIC Conseil départemental Valence

Conférence L’expérience du vide, notre liberté Auditorium M. PIC Conseil départemental Valence mardi 9 décembre 2025.

Conférence L’expérience du vide, notre liberté

Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiant ou demandeur d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 19:30:00

fin : 2025-12-09 19:30:00

Date(s) :

2025-12-09

Se confronter au vide c’est faire l’expérience du manque et de la perte. Mais nous pouvons rechercher le vide, temporairement, pour reprendre notre souffle, exercer notre pensée.

.

Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 74 04 22 contact@lesphilophiles.fr

English :

To confront emptiness is to experience lack and loss. But we can seek out emptiness, temporarily, to catch our breath, to exercise our thinking.

German :

Sich der Leere zu stellen, bedeutet, Mangel und Verlust zu erfahren. Aber wir können die Leere suchen, vorübergehend, um Atem zu schöpfen und unsere Gedanken zu trainieren.

Italiano :

Affrontare il vuoto significa sperimentare la mancanza e la perdita. Ma possiamo cercare il vuoto, temporaneamente, per riprendere fiato, per esercitare il nostro pensiero.

Espanol :

Enfrentarse al vacío es experimentar la carencia y la pérdida. Pero podemos buscar el vacío, temporalmente, para recuperar el aliento, para ejercitar el pensamiento.

L’événement Conférence L’expérience du vide, notre liberté Valence a été mis à jour le 2025-08-11 par Valence Romans Tourisme