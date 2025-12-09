Conférence L’expérience du vide, notre liberté Auditorium M. PIC Conseil départemental Valence
Conférence L’expérience du vide, notre liberté
Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiant ou demandeur d’emploi
19:30:00
2025-12-09
Se confronter au vide c’est faire l’expérience du manque et de la perte. Mais nous pouvons rechercher le vide, temporairement, pour reprendre notre souffle, exercer notre pensée.
+33 6 09 74 04 22 contact@lesphilophiles.fr
English :
To confront emptiness is to experience lack and loss. But we can seek out emptiness, temporarily, to catch our breath, to exercise our thinking.
German :
Sich der Leere zu stellen, bedeutet, Mangel und Verlust zu erfahren. Aber wir können die Leere suchen, vorübergehend, um Atem zu schöpfen und unsere Gedanken zu trainieren.
Italiano :
Affrontare il vuoto significa sperimentare la mancanza e la perdita. Ma possiamo cercare il vuoto, temporaneamente, per riprendere fiato, per esercitare il nostro pensiero.
Espanol :
Enfrentarse al vacío es experimentar la carencia y la pérdida. Pero podemos buscar el vacío, temporalmente, para recuperar el aliento, para ejercitar el pensamiento.
