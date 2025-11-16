Conférence l’exploitation minière des foncds marins fantasme ou réalité Centre de géologie Le Syndicat

Conférence l’exploitation minière des foncds marins fantasme ou réalité

Centre de géologie 28 rue de la Gare Le Syndicat Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Jean-Louis CARDINI possède plus de 40 années d’expérience industrielle dans le domaine des ressources minérales naturelles. Il a été directeur des processus miniers du groupe Imérys, leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie. Aujourd’hui membre du Centre de Géologie et consultant actif, il a l’art de rapprocher la géologie de notre quotidien…Tout public

Centre de géologie 28 rue de la Gare Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 26 58 10 lemusee@terraegenesis.org

English :

Jean-Louis CARDINI has over 40 years industrial experience in the field of natural mineral resources. He was director of mining processes for the Imérys group, world leader in mineral specialties for industry. Now a member of the Centre de Géologie and an active consultant, he has a talent for bringing geology closer to our everyday lives?

German :

Jean-Louis CARDINI verfügt über mehr als 40 Jahre Industrieerfahrung im Bereich der natürlichen mineralischen Ressourcen. Er war Direktor für Bergbauprozesse bei der Imérys-Gruppe, dem Weltmarktführer für mineralische Spezialitäten für die Industrie. Als Mitglied des Centre de Géologie und aktiver Berater versteht er es, die Geologie unserem Alltag näher zu bringen

Italiano :

Jean-Louis CARDINI vanta oltre 40 anni di esperienza industriale nel campo delle risorse minerali naturali. È stato direttore dei processi minerari del gruppo Imérys, leader mondiale nelle specialità minerali per l’industria. Oggi membro del Centre de Géologie e consulente attivo, ha il talento di avvicinare la geologia alla nostra vita quotidiana?

Espanol :

Jean-Louis CARDINI cuenta con más de 40 años de experiencia industrial en el campo de los recursos minerales naturales. Fue director de procesos mineros del grupo Imérys, líder mundial en especialidades minerales para la industria. Miembro del Centre de Géologie y consultor activo, tiene talento para acercar la geología a nuestra vida cotidiana..

