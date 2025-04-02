Conférence L’exploration de la Lune Saverne
Conférence L’exploration de la Lune Saverne jeudi 9 avril 2026.
Conférence L’exploration de la Lune
8 rue Poincaré Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-09 18:00:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
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8 rue Poincaré Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 49 59 11
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English :
L’événement Conférence L’exploration de la Lune Saverne a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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