Conférence L’exploration de la Lune Saverne

Conférence L’exploration de la Lune Saverne jeudi 9 avril 2026.

Conférence L’exploration de la Lune

8 rue Poincaré Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-09 18:00:00
fin : 2026-04-09

Date(s) :
2026-04-09

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8 rue Poincaré Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 49 59 11 

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English :

L’événement Conférence L’exploration de la Lune Saverne a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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