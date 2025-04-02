Conférence L’exploration de la Lune

8 rue Poincaré Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

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8 rue Poincaré Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 49 59 11

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English :

L’événement Conférence L’exploration de la Lune Saverne a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région