Conférence L’Extraordinaire aventure de fort Boyard Pavillon du parc Fouras
Conférence L’Extraordinaire aventure de fort Boyard Pavillon du parc Fouras vendredi 27 mars 2026.
Conférence L’Extraordinaire aventure de fort Boyard
Pavillon du parc 1 avenue du Bois Vert Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:45:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
L’association Histoire et Patrimoine du Pertuis Charentais organise une conférence gratuite sur l’histoire de fort Boyard, animée par Philippe Lafon.
.
Pavillon du parc 1 avenue du Bois Vert Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conference: The Extraordinary Adventure of Fort Boyard
The Pertuis Charentais History and Heritage Association is organising a free conference on the history of Fort Boyard, led by Philippe Lafon.
L’événement Conférence L’Extraordinaire aventure de fort Boyard Fouras a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan