Conférence L’Extraordinaire aventure de fort Boyard Pavillon du parc Fouras

Conférence L’Extraordinaire aventure de fort Boyard

Pavillon du parc 1 avenue du Bois Vert Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:45:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

L’association Histoire et Patrimoine du Pertuis Charentais organise une conférence gratuite sur l’histoire de fort Boyard, animée par Philippe Lafon.

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Pavillon du parc 1 avenue du Bois Vert Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

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English : Conference: The Extraordinary Adventure of Fort Boyard

The Pertuis Charentais History and Heritage Association is organising a free conference on the history of Fort Boyard, led by Philippe Lafon.

L’événement Conférence L’Extraordinaire aventure de fort Boyard Fouras a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan