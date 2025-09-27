CONFÉRENCE « L’HARMONISATION CELLULAIRE » ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save
CONFÉRENCE « L’HARMONISATION CELLULAIRE » ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save samedi 27 septembre 2025.
CONFÉRENCE « L’HARMONISATION CELLULAIRE »
ESPACE TRIBUCHE 123 Chemin du Ratelier Montaigut-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Bienvenue à tous pour cette conférence captivante sur « l’harmonisation cellulaire ».
« Un chemin vers une profonde transformation intérieure. » 0 .
ESPACE TRIBUCHE 123 Chemin du Ratelier Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 chouzet@gmail.com
English :
Welcome to this captivating conference on « Cellular Harmonization ».
German :
Herzlich willkommen zu diesem spannenden Vortrag über « Zellharmonisierung ».
Italiano :
Benvenuti a questa avvincente conferenza sull' »Armonizzazione cellulare ».
Espanol :
Bienvenido a esta cautivadora conferencia sobre « Armonización celular ».
L’événement CONFÉRENCE « L’HARMONISATION CELLULAIRE » Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2025-08-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE