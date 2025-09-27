CONFÉRENCE « L’HARMONISATION CELLULAIRE » ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save

CONFÉRENCE « L’HARMONISATION CELLULAIRE » ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save samedi 27 septembre 2025.

CONFÉRENCE « L’HARMONISATION CELLULAIRE »

ESPACE TRIBUCHE 123 Chemin du Ratelier Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Bienvenue à tous pour cette conférence captivante sur « l’harmonisation cellulaire ».

« Un chemin vers une profonde transformation intérieure. » 0 .

ESPACE TRIBUCHE 123 Chemin du Ratelier Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 chouzet@gmail.com

English :

Welcome to this captivating conference on « Cellular Harmonization ».

German :

Herzlich willkommen zu diesem spannenden Vortrag über « Zellharmonisierung ».

Italiano :

Benvenuti a questa avvincente conferenza sull' »Armonizzazione cellulare ».

Espanol :

Bienvenido a esta cautivadora conferencia sobre « Armonización celular ».

L’événement CONFÉRENCE « L’HARMONISATION CELLULAIRE » Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2025-08-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE