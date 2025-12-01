CONFÉRENCE L’HÉRAULT APRÈS MONTOIRE Montpellier

Archives départementales Montpellier Hérault

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.

Une conférence d’Hélène Chaubin, correspondante départementale du comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l’Institut d’histoire du temps présent (CNRS).

En lien avec l’exposition « Vivre la guerre en Hérault, 1939-1945 » présentée à Pierresvives du 20 novembre 2025 au 9 mai 2026.

Entrée libre et gratuite.

Tout public .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 37 68

English :

As part of the « Jeudis de l’histoire » series of meetings with authors and specialists, organized by the Archives départementales de l’Hérault.

German :

Im Rahmen der « Jeudis de l?histoire », einer Reihe von Treffen mit Autoren und Spezialisten, die vom Archives départementales de l’Hérault angeboten werden.

Italiano :

Nell’ambito della serie di incontri con autori e specialisti « Jeudis de l’histoire », organizzata dagli Archives départementales de l’Hérault.

Espanol :

En el marco del ciclo « Jeudis de l’histoire », encuentros con autores y especialistas organizados por los Archives départementales de l’Hérault.

