CONFÉRENCE L'HÉRAULT PATRIMOINE GÉOLOGIQUE EXCEPTIONNEL Paulhan

lundi 10 novembre 2025

CONFÉRENCE L’HÉRAULT PATRIMOINE GÉOLOGIQUE EXCEPTIONNEL

Paulhan Hérault

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-10

2025-11-10

Géoparc est un territoire de 2000 km² dans le centre Hérault, riche d’un patrimoine géologique exceptionnel, reconnu à l’international.

Une démarche collective, portée par le Département avec 112 communes et de nombreux partenaires, visant à préserver et de valoriser ces joyaux géologiques.

Cette conférence sera menée par Olivier Dubant.

lesamisdepaulhan@gmail.com

English :

Geopark is a 2,000 km² territory in central Hérault, rich in an exceptional geological heritage, recognized worldwide.

A collective effort, led by the Département with 112 communes and numerous partners, to preserve and promote these geological gems.

German :

Géoparc ist ein 2000 km² großes Gebiet im Zentrum des Hérault, das reich an einem außergewöhnlichen geologischen Erbe ist, das international anerkannt ist.

Ein kollektiver Ansatz, der vom Departement mit 112 Gemeinden und zahlreichen Partnern getragen wird und darauf abzielt, diese geologischen Juwelen zu erhalten und aufzuwerten.

Italiano :

Il Geoparco è un’area di 2000 km² nell’Hérault centrale, con un eccezionale patrimonio geologico di fama internazionale.

Si tratta di un’iniziativa congiunta del Dipartimento, di 112 comuni e di una serie di partner, volta a preservare e promuovere queste gemme geologiche.

Espanol :

El Geoparque es una zona de 2000 km² en Hérault central, con un patrimonio geológico excepcional de renombre internacional.

Se trata de una iniciativa conjunta del Departamento, 112 municipios y numerosos socios, destinada a preservar y promover estas joyas geológicas.

