Conférence : l’héritage architectural de la Belle Époque à l’est du Tarn-et-Garonne Archives départementales du Tarn-et-Garonne Montauban

Conférence : l’héritage architectural de la Belle Époque à l’est du Tarn-et-Garonne Dimanche 21 septembre, 16h30 Archives départementales du Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Jauge limitée à 50 personnes. Gratuit. Réservation obligatoire.

Conférence par Sandrine Ruefly, Carole Stadnicki, (Service Inventaire du PETR du Pays Midi-Quercy) et Emmanuel Moureau (Conservateur des Antiquités et Objets d’Art de Tarn-et-Garonne)

Derrière un imaginaire de la Belle Époque composé de salons luxueusement ornés, froufrous, insouciance et légèreté, surgit l’envers du décor peuplé de paysans, artisans et ouvriers dont le labeur et la permanence des pratiques constituent le quotidien. À l’aube du XXe siècle, cette société à deux vitesses est en route pour la modernité. Plutôt que la description d’un monde perdu, c’est son empreinte actuelle qui vous sera présentée à travers les images d’un patrimoine privé tenu à l’abri des regards et d’un patrimoine public, celui de la Troisième République, si présent, si évident, qu’on ne le voit plus. Cette conférence vous invite à découvrir le résultat d’un long travail de recherche en archives et sur le terrain, au plus près des architectures et de ceux qui les habitent.

Archives départementales du Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e dragon, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie +33563034618 http://www.archives82.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 03 46 18 »}, {« type »: « email », « value »: « actionculturelle-archives@tarnetgaronne.fr »}]

Amélie Boyer, 2024 © Inventaire général Région Occitanie ; © Conseil départemental de Tarn-et-Garonne ; © Pays Midi-Quercy