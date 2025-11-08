Conférence L’histoire de la bière en Meuse Musée de la bière Stenay

Conférence L’histoire de la bière en Meuse

Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

3.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 17:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

La Meuse est une vieille terre de tradition brassicole. La fabrication de la bière est attestée en Lorraine depuis l’Antiquité. Et c’est à Quincy, dans le nord de la Meuse, que l’on trouve la première trace écrite en France d’une camba, maison de brassage , en 770.

Au XVIIIe siècle, on estime qu’une commune sur deux du département possédait au moins une brasserie. Mais c’est au XIXe siècle que la production s’intensifie, et que la Meuse devient le 8ème producteur brassicole national. Deux entreprises barroises en particulier se développent et exportent leurs bières dans toute la France les brasseries de la Meuse et de la Croix de Lorraine.Tout public

3.5 .

Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 68 78 musee.biere@meuse.fr

English :

The Meuse region has a long tradition of brewing. Beer has been brewed in Lorraine since antiquity. And it was in Quincy, in the north of the Meuse, that the first written trace of a camba, or brewing house , was found in France in 770.

By the 18th century, it was estimated that every second commune in the département had at least one brewery. But it was in the 19th century that production intensified, and the Meuse became the 8th largest brewery producer in France. Two Barroise companies in particular developed and exported their beers throughout France: Brasseries de la Meuse and Brasseries de la Croix de Lorraine.

German :

Das Departement Meuse ist ein altes Land mit einer langen Brauereitradition. Die Herstellung von Bier ist in Lothringen seit der Antike belegt. In Quincy im Norden des Departements Meuse wurde im Jahr 770 erstmals in Frankreich eine Camba, ein Brauhaus , schriftlich erwähnt.

Jahrhundert besaß schätzungsweise jede zweite Gemeinde des Departements mindestens eine Brauerei. Jahrhundert wurde die Produktion intensiviert und das Departement Meuse wurde zum achtgrößten Brauereiproduzenten des Landes. Vor allem zwei Unternehmen aus Barroise entwickelten sich und exportierten ihre Biere nach ganz Frankreich: die Brasserie de la Meuse und die Brasserie de la Croix de Lorraine.

Italiano :

La Mosa ha una lunga tradizione di produzione di birra. La birra viene prodotta in Lorena fin dall’antichità. È a Quincy, nel nord della Mosa, che nel 770 è stata trovata la prima testimonianza scritta di una camba, o casa della birra , in Francia.

Nel XVIII secolo si stimava che un comune su due del dipartimento avesse almeno una birreria. Ma è nel XIX secolo che la produzione si intensifica e la Mosa diventa l’ottavo produttore di birra in Francia. Due aziende locali in particolare svilupparono ed esportarono le loro birre in tutta la Francia: le Brasseries de la Meuse e le Brasseries de la Croix de Lorraine.

Espanol :

El Mosa tiene una larga tradición cervecera. La cerveza se fabrica en Lorena desde la antigüedad. Y fue en Quincy, al norte del Mosa, donde en el año 770 se encontró el primer registro escrito de una camba, o casa cervecera , en Francia.

En el siglo XVIII, se calculaba que uno de cada dos municipios del departamento tenía al menos una cervecería. Pero fue en el siglo XIX cuando se intensificó la producción, y el Mosa se convirtió en el octavo productor de cerveza de Francia. Dos empresas locales en particular desarrollaron y exportaron sus cervezas por toda Francia: Brasseries de la Meuse y Brasseries de la Croix de Lorraine.

L’événement Conférence L’histoire de la bière en Meuse Stenay a été mis à jour le 2025-10-17 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE