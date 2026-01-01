Conférence L’Histoire de la conquête spatiale Provenchères-et-Colroy
vendredi 30 janvier 2026.
Conférence L’Histoire de la conquête spatiale
5 Place des Tissages Provenchères-et-Colroy Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Vendredi 2026-01-30 19:30:00
2026-01-30 21:30:00
2026-01-30
Conférence organisé par Romain ALTMANN de Astro & sac à dos. Inscription vivement conseillée.Tout public
5 Place des Tissages Provenchères-et-Colroy 88490 Vosges Grand Est +33 3 29 51 67 44 csc.comcomfave@orange.fr
English :
Conference organized by Romain ALTMANN of Astro & sac à dos. Registration strongly advised.
L’événement Conférence L’Histoire de la conquête spatiale Provenchères-et-Colroy a été mis à jour le 2026-01-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES