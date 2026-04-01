Conférence l’Histoire de la maison la plus ancienne de Rouhling et la vie de ses occupants Bibliothèque de Rouhling Rouhling

Rouhling

Conférence l’Histoire de la maison la plus ancienne de Rouhling et la vie de ses occupants

Bibliothèque de Rouhling 13 rue Prévert Rouhling Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 21:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Conférence animée par Raymond Lehmann.

La maison miraculée.

A l’instar de toutes les localités de notre région, Rouhling a connu au fil des siècles des périodes dramatiques faites d’épidémies, d’exterminations, de pillages, de bombardements.

Dans ce contexte perturbé, une maison du 17ème siècle a traversé plus de 300 ans sans trop souffrir.

Transformée en ferme traditionnelle au 19ème siècle, rescapée d’une histoire mouvementée et ayant gardé ses 3 rangs caractéristiques le logis, l’étable et la grange, nous dévoile par son architecture les traces du passé et par l’histoire de ses occupants une tranche de vie paysanne en Lorraine.Adultes

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Bibliothèque de Rouhling 13 rue Prévert Rouhling 57520 Moselle Grand Est +33 6 21 10 01 96 lehray57@gmail.com

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English :

Lecture by Raymond Lehmann.

The miraculous house.

Like all the towns in our region, Rouhling has experienced dramatic periods of epidemics, extermination, looting and bombing over the centuries.

In this troubled context, a 17th-century house has survived more than 300 years without suffering too much.

Transformed into a traditional farmhouse in the 19th century, this survivor of a turbulent history has kept its 3 characteristic rows: the dwelling, the stable and the barn. Through its architecture, it reveals traces of the past, and through the story of its occupants, a slice of peasant life in Lorraine.

L’événement Conférence l’Histoire de la maison la plus ancienne de Rouhling et la vie de ses occupants Rouhling a été mis à jour le 2026-04-13 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES