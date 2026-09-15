Conférence – L’Histoire de la Photographie à Châteaudun Châteaudun
samedi 19 septembre 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Conférence – L’Histoire de la Photographie à Châteaudun
Maison Lumière Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Conférence sur l’Histoire de la Photographie à Châteaudun par M. Didier Caffot, président de la Société Dunoise.
Conférence donnée samedi et dimanche à 15h00 au jardin de la Maison Lumière, siège de la Société Dunoise.
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Maison Lumière Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 96 61 33 societe-dunoise@orange.fr
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English :
Lecture on the History of Photography in Châteaudun by Mr. Didier Caffot, president of the Société Dunoise.
Lecture held on Saturday and Sunday at 3:00 p.m. in the garden of the Maison Lumière, headquarters of the Société Dunoise.
L’événement Conférence – L’Histoire de la Photographie à Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GRAND CHATEAUDUN
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