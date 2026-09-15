Informations pratiques

Châteaudun

Conférence – L’Histoire de la Photographie à Châteaudun

Maison Lumière Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Conférence sur l’Histoire de la Photographie à Châteaudun par M. Didier Caffot, président de la Société Dunoise.

Conférence donnée samedi et dimanche à 15h00 au jardin de la Maison Lumière, siège de la Société Dunoise.

.

Maison Lumière Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 96 61 33 societe-dunoise@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture on the History of Photography in Châteaudun by Mr. Didier Caffot, president of the Société Dunoise.

Lecture held on Saturday and Sunday at 3:00 p.m. in the garden of the Maison Lumière, headquarters of the Société Dunoise.

L’événement Conférence – L’Histoire de la Photographie à Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GRAND CHATEAUDUN