UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châteaudun

Conférence – L’Histoire de la Photographie à Châteaudun Châteaudun

samedi 19 septembre 2026 · Châteaudun

Conférence – L’Histoire de la Photographie à Châteaudun Châteaudun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Maison Lumière
Ville
28200 Châteaudun
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Châteaudun

Conférence – L’Histoire de la Photographie à Châteaudun

Maison Lumière Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Conférence sur l’Histoire de la Photographie à Châteaudun par M. Didier Caffot, président de la Société Dunoise.
Conférence donnée samedi et dimanche à 15h00 au jardin de la Maison Lumière, siège de la Société Dunoise.
  .

Maison Lumière Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 96 61 33  societe-dunoise@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture on the History of Photography in Châteaudun by Mr. Didier Caffot, president of the Société Dunoise.
Lecture held on Saturday and Sunday at 3:00 p.m. in the garden of the Maison Lumière, headquarters of the Société Dunoise.

L’événement Conférence – L’Histoire de la Photographie à Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GRAND CHATEAUDUN

À voir aussi à Chateaudun (Eure-et-Loir)