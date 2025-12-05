CONFÉRENCE- L’HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE TAURINE Béziers

CONFÉRENCE- L’HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE TAURINE

Michel Volle retrace l’histoire de la photographie taurine du XIXᵉ siècle à nos jours. Entrée libre.

Le Musée Taurin de Béziers propose une conférence exceptionnelle le samedi 10 janvier à 18h, consacrée à l’histoire de la photographie taurine. Michel Volle, photographe taurin et membre de l’Union Taurine Biterroise, retracera l’évolution de cette pratique depuis le milieu du XIXᵉ siècle jusqu’à aujourd’hui. Il évoquera les premières images captées aux origines de la photographie, l’essor d’un genre singulier et les grands thèmes qui l’ont façonné. Cette rencontre offrira un éclairage sensible sur la manière dont l’art photographique accompagne, documente et magnifie l’univers taurin. Une occasion rare de découvrir le regard d’un spécialiste passionné.

Michel Volle traces the history of bullfighting photography from the 19th century to the present day. Free admission.

