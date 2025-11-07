Conférence L’histoire de la tournerie de l’Antiquité à nos jours Salle de la Chope Izernore

Conférence L’histoire de la tournerie de l’Antiquité à nos jours

Salle de la Chope 527 Grande rue Izernore Ain

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Plongez dans l’histoire avec Christophe Picod, expert en archéologie expérimentale ! De l’Âge du Bronze à l’Antiquité, découvrez les savoir-faire anciens et assistez à une démonstration unique de tournage à l’archet et de fabrication d’objets en os.

Salle de la Chope 527 Grande rue Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 76 96 56 francis.michaud4@wanadoo.fr

English :

Dive into history with Christophe Picod, expert in experimental archaeology! From the Bronze Age to Antiquity, discover ancient skills and witness a unique demonstration of bow-turning and the manufacture of bone objects.

German :

Tauchen Sie mit Christophe Picod, einem Experten für experimentelle Archäologie, in die Geschichte ein! Entdecken Sie alte Fertigkeiten von der Bronzezeit bis zur Antike und erleben Sie eine einzigartige Demonstration des Bogendrehens und der Herstellung von Knochenobjekten.

Italiano :

Tuffatevi nella storia con Christophe Picod, esperto di archeologia sperimentale! Dall’età del bronzo all’antichità, scoprite le antiche abilità e assistete a una dimostrazione unica di tornitura dell’arco e di fabbricazione di oggetti in osso.

Espanol :

Sumérjase en la historia con Christophe Picod, experto en arqueología experimental De la Edad de Bronce a la Antigüedad, descubra antiguos oficios y asista a una demostración única de torneado de arcos y fabricación de objetos de hueso.

