Conférence L’histoire de l’Amérique Les Choux

3 Rue de la Poste Les Choux Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-13 19:00:00
2025-11-13
Conférence L’histoire de l’Amérique par Phillipe Lecouf
Replongez vous dans l’histoire de l’Amérique par le biais de la conférence tenu par Phillipe Lecouf le jeudi 13 novembre à 19h, à la salle Léon Stéphan (à coté de la mairie).
Évènement organisé par l’AsCALE.
Accès libre. .
3 Rue de la Poste Les Choux 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 83 94
English :
Lecture: The history of America by Phillipe Lecouf
German :
Vortrag: Die Geschichte Amerikas von Phillipe Lecouf
Italiano :
Conferenza: La storia dell’America di Phillipe Lecouf
Espanol :
Conferencia: La historia de América por Phillipe Lecouf
