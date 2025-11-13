Conférence L’histoire de l’Amérique Les Choux

Conférence L’histoire de l’Amérique

3 Rue de la Poste Les Choux Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 19:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Conférence L’histoire de l’Amérique par Phillipe Lecouf

Replongez vous dans l’histoire de l’Amérique par le biais de la conférence tenu par Phillipe Lecouf le jeudi 13 novembre à 19h, à la salle Léon Stéphan (à coté de la mairie).

Évènement organisé par l’AsCALE.

Accès libre. .

3 Rue de la Poste Les Choux 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 83 94

English :

Lecture: The history of America by Phillipe Lecouf

German :

Vortrag: Die Geschichte Amerikas von Phillipe Lecouf

Italiano :

Conferenza: La storia dell’America di Phillipe Lecouf

Espanol :

Conferencia: La historia de América por Phillipe Lecouf

