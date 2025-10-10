Conférence L’histoire de l’Ordre de Malte et présence en Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 19h. Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

19h00 conférence L’histoire de l’Ordre de Malte et présence en Camargue à la Maison des Paroissiens.





Entrée libre .

Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 25 contact@sanctuaire-des-saintesmaries.fr

English :

lecture « The history of the Order of Malta and its presence in the Camargue »

German :

konferenz « Die Geschichte des Malteserordens und seine Präsenz in der Camargue »

Italiano :

conferenza « La storia dell’Ordine di Malta e la sua presenza in Camargue »

Espanol :

conferencia « La historia de la Orden de Malta y su presencia en la Camarga »

