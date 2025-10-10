Conférence L’histoire de l’Ordre de Malte et présence en Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer
Conférence L’histoire de l’Ordre de Malte et présence en Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer vendredi 10 octobre 2025.
Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 19h. Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-10 19:00:00
19h00 conférence L’histoire de l’Ordre de Malte et présence en Camargue à la Maison des Paroissiens.
Entrée libre .
Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 25 contact@sanctuaire-des-saintesmaries.fr
English :
lecture « The history of the Order of Malta and its presence in the Camargue »
German :
konferenz « Die Geschichte des Malteserordens und seine Präsenz in der Camargue »
Italiano :
conferenza « La storia dell’Ordine di Malta e la sua presenza in Camargue »
Espanol :
conferencia « La historia de la Orden de Malta y su presencia en la Camarga »
