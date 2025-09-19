Conférence « L’histoire de Victor Leharivel Durocher grand sculpteur du Second Empire » Médiathèque de Flers Flers

Conférence « L’histoire de Victor Leharivel Durocher grand sculpteur du Second Empire »

Médiathèque de Flers 9, rue du collège Flers Orne

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19 19:00:00

2025-09-19

En partenariat avec le Pays bas-normand, Gérard Villeroy et Emmanuel Ruault vous invitent à découvrir le parcours de Victor Leharivel Durocher (1816-1878). Originaire de Chanu et élève d’Armand Barbès, il est notamment le créateur de la statue « Le Réveil », aujourd’hui visible dans le jardin du Pôle culturel Jean Chaudeurge à Flers.

Un rendez-vous passionnant pour plonger dans l’histoire artistique et culturelle du XIXe siècle et redécouvrir une figure marquante du patrimoine normand.

Public adultes

Accès sur inscription .

Médiathèque de Flers 9, rue du collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 98 42 22 mediatheque.flers@flers-agglo.fr

English : Conférence « L’histoire de Victor Leharivel Durocher grand sculpteur du Second Empire »

