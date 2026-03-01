Conférence L’histoire des femmes dans la magistrature, l’avocature et la greffe du tribunal de commerce Palais de Justice Salle d’audience Simone Veil Montluçon
Palais de Justice Salle d’audience Simone Veil 114 boulevard de Courtais Montluçon Allier
Début : 2026-03-10 16:30:00
fin : 2026-03-10
2026-03-10
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Tribunal Judiciaire de Montluçon organise une conférence.
Palais de Justice Salle d’audience Simone Veil 114 boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 12 13 communic.tj-montlucon@justice.fr
English :
To mark International Women’s Rights Day, the Montluçon Judicial Court is organizing a conference.
