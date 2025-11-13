Conférence L’Histoire du goût Place de la résistance Saint-Trojan-les-Bains

Conférence L’Histoire du goût

Place de la résistance Bibliothèque de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 18:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

L’Histoire peut se raconter de différentes manières. Stéphanie ROUMEGOUS a choisi de raconter la grande Histoire par le menu par le contenu des assiettes de nos ancêtres.

Et si le goût était une histoire de mode, de circonstances ?

.

Place de la résistance Bibliothèque de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 53 69

English : Conference The History of Taste

History can be told in many different ways. Stéphanie ROUMEGOUS has chosen to tell the story through the menu: through the contents of our ancestors’ plates.

And what if taste were a story of fashion and circumstance?

German : Konferenz Die Geschichte des Geschmacks

Geschichte kann auf verschiedene Weise erzählt werden. Stéphanie ROUMEGOUS hat sich dafür entschieden, die große Geschichte durch das Menü zu erzählen: durch den Inhalt der Teller unserer Vorfahren.

Was wäre, wenn Geschmack eine Geschichte der Mode und der Umstände wäre?

Italiano :

La storia può essere raccontata in molti modi diversi. Stéphanie ROUMEGOUS ha scelto di raccontare la storia attraverso il menu: attraverso il contenuto dei piatti dei nostri antenati.

E se il gusto fosse una storia di moda e di circostanza?

Espanol : Conferencia Historia del gusto

La historia puede contarse de muchas maneras diferentes. Stéphanie ROUMEGOUS ha elegido contar la historia a través del menú: a través del contenido de los platos de nuestros antepasados.

¿Y si el gusto fuera una historia de modas y circunstancias?

L’événement Conférence L’Histoire du goût Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes