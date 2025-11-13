Conférence L’Histoire du goût Place de la résistance Saint-Trojan-les-Bains
Conférence L’Histoire du goût
Début : 2025-11-13 18:00:00
L’Histoire peut se raconter de différentes manières. Stéphanie ROUMEGOUS a choisi de raconter la grande Histoire par le menu par le contenu des assiettes de nos ancêtres.
Et si le goût était une histoire de mode, de circonstances ?
English : Conference The History of Taste
History can be told in many different ways. Stéphanie ROUMEGOUS has chosen to tell the story through the menu: through the contents of our ancestors’ plates.
And what if taste were a story of fashion and circumstance?
German : Konferenz Die Geschichte des Geschmacks
Geschichte kann auf verschiedene Weise erzählt werden. Stéphanie ROUMEGOUS hat sich dafür entschieden, die große Geschichte durch das Menü zu erzählen: durch den Inhalt der Teller unserer Vorfahren.
Was wäre, wenn Geschmack eine Geschichte der Mode und der Umstände wäre?
Italiano :
La storia può essere raccontata in molti modi diversi. Stéphanie ROUMEGOUS ha scelto di raccontare la storia attraverso il menu: attraverso il contenuto dei piatti dei nostri antenati.
E se il gusto fosse una storia di moda e di circostanza?
Espanol : Conferencia Historia del gusto
La historia puede contarse de muchas maneras diferentes. Stéphanie ROUMEGOUS ha elegido contar la historia a través del menú: a través del contenido de los platos de nuestros antepasados.
¿Y si el gusto fuera una historia de modas y circunstancias?
