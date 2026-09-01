Conférence : l’Histoire du Pic du Midi à travers sa production d’images Salon du Casino Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Conférence : l’Histoire du Pic du Midi à travers sa production d’images

Salon du Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine à Bagnères de Bigorre ! Une conférence d’ouverture menée par Jean Christophe Sanchez, Président de la Société Ramond, autour de l’histoire de la construction de l’observatoire du Pic du Midi de Bigorre.

Conférence d’ouverture menée par Jean-Christophe Sanchez, Président de la Société Ramond et Professeur agrégé, Docteur en histoire et chercheur associé à FRAMESPA UMR 5136 – CNRS/Université Jean Jaurès-Toulouse-Le Mirail.

Des plaques photographiques de Maxwell-Lyte aux images lunaires, solaires, planétaires et paysagères contemporaines, cette conférence propose de parcourir l’histoire du pic du Midi à travers sa production d’images. Jean-Christophe Sanchez replacera l’astrophotographie dans la longue histoire scientifique du pic du Midi et son observatoire : les premières vues du site, les installations successives des coupoles, les instruments dédiés à l’observation du ciel, les travaux de Baldet, Lyot, Rösch, Müller…, l’aventure de l’Atlas lunaire, puis les formes actuelles

de l’imagerie astronomique et patrimoniale.

La conférence montrera comment chaque génération d’instruments a laissé une trace matérielle et visuelle : bâtiments, coupoles, plaques, archives, publications, photographies et images scientifiques. Elle permettra de comprendre comment l’observatoire s’est développé selon les besoins de la recherche, tout en façonnant l’image du pic du Midi et son observatoire : une montagne coiffée d’une cité scientifique, devenue paysage culturel.

Cette histoire photographique éclaire directement la candidature au patrimoine mondial. Depuis ses origines, l’activité scientifique du pic du Midi a été associée à la valorisation du sommet, et cette coopération entre scientifiques, acteurs locaux et tourisme a permis à l’observatoire de maintenir ses activités malgré les contraintes extrêmes de la haute montagne.

Dans cette perspective, les images sont les preuves et repères pour transmettre ce qui constitue la Valeur Universelle Exceptionnelle de ce bien candidat au patrimoine mondial. .

Salon du Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 79 60 45

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English :

New Edition of the European Heritage Days in Bagnères-de-Bigorre! An opening lecture led by Jean Christophe Sanchez, President of the Ramond Society, on the history of the construction of the Pic du Midi de Bigorre observatory.

L’événement Conférence : l’Histoire du Pic du Midi à travers sa production d’images Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65