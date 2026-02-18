Conférence L’Histoire du Sergent Michel Cabieu Ouistreham
Conférence L’Histoire du Sergent Michel Cabieu
Début : 2026-03-10 17:30:00
2026-03-10
Venez découvrir le parcours fascinant du Sergent Michel Cabieu à travers une conférence enrichissante et captivante. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés d’histoire ! Par Thierry Chardon
11 Rue des Arts Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 25 51 60
English : Conférence L’Histoire du Sergent Michel Cabieu
Come and discover the fascinating story of Sergeant Michel Cabieu through an enriching and captivating lecture. A not-to-be-missed event for history buffs! By Thierry Chardon
