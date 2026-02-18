Conférence L’Histoire du Sergent Michel Cabieu Ouistreham

Conférence L’Histoire du Sergent Michel Cabieu

11 Rue des Arts Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 17:30:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Venez découvrir le parcours fascinant du Sergent Michel Cabieu à travers une conférence enrichissante et captivante. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés d’histoire ! Par Thierry Chardon

11 Rue des Arts Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 25 51 60

English : Conférence L’Histoire du Sergent Michel Cabieu

Come and discover the fascinating story of Sergeant Michel Cabieu through an enriching and captivating lecture. A not-to-be-missed event for history buffs! By Thierry Chardon

