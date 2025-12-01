Conférence L’histoire du Tarot Pontarlier
Conférence L’histoire du Tarot Pontarlier lundi 15 décembre 2025.
Conférence L’histoire du Tarot
Salle Morand Pontarlier Doubs
Début : 2025-12-15 18:30:00
fin : 2025-12-15 19:30:00
Conférence organisée par Les Amis du Musée.
L’histoire du tarot débute au Moyen Âge, vers le XIVe siècle. À l’origine, il s’agissait d’un jeu de cartes, très apprécié dans les cours royales d’Italie et de France. Les différents jeux de tarot permettent de jouer à de multiples jeux tels le tarocchini italien ou le tarot français. .
Salle Morand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com
