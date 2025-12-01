Conférence L’histoire du Tarot Pontarlier

Conférence L’histoire du Tarot

Salle Morand Pontarlier Doubs

Début : 2025-12-15 18:30:00

fin : 2025-12-15 19:30:00

2025-12-15

Conférence organisée par Les Amis du Musée.

L’histoire du tarot débute au Moyen Âge, vers le XIVe siècle. À l’origine, il s’agissait d’un jeu de cartes, très apprécié dans les cours royales d’Italie et de France. Les différents jeux de tarot permettent de jouer à de multiples jeux tels le tarocchini italien ou le tarot français. .

Salle Morand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

