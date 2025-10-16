Conférence L’histoire enfouie du remembrement en Bretagne Auditorium Terraqué Carnac

Conférence L’histoire enfouie du remembrement en Bretagne

Auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Début : 2025-10-16 18:30:00

L’histoire enfouie du remembrement en Bretagne

Le remembrement, vaste opération de réorganisation des campagnes françaises lancée par l’État dans la seconde moitié du XX° siècle pour rationaliser l’agriculture, bouleverse les paysages, les équilibres écologiques ; il marque durablement la Bretagne et la société rurale. Les campagnes changent de visage, au nom de la modernité. Si certains voient dans le remembrement un progrès, beaucoup de paysans et de paysannes le vivent alors comme une spoliation, une rupture brutale avec leurs usages, leur manière de vivre et de cultiver.

Conférence menée par Léandre Mandard, agrégé d’histoire. Conseiller historique de la bande dessinée d’Inès Léraud et Pierre Van Hove, Champs de bataille (La Revue dessinée/Delcourt, 2024), il a codirigé avec l’historien Pascal Ory, la publication d’une encyclopédie de la Haute-Bretagne (PURennes, 2025).

Organisateur Ti Douar Alre .

Auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 78 41 40

