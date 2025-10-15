Conférence L’Histoire, enjeux et méthodes à la mairie de Chantilly Chantilly

Conférence L’Histoire, enjeux et méthodes à la mairie de Chantilly Chantilly mercredi 15 octobre 2025.

Conférence L’Histoire, enjeux et méthodes à la mairie de Chantilly

11 Avenue du Maréchal Joffre Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 20:00:00

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Le Valois Monarchique présente une conférence menée par Reynald Secher, historien, scénariste et éditeur, auteur de Vendée du génocide au mémoricide , qui présentera ses brochures, BD…

Participation aux frais

Le Valois Monarchique présente une conférence menée par Reynald Secher, historien, scénariste et éditeur, auteur de Vendée du génocide au mémoricide , qui présentera ses brochures, BD…

Transmettre l’histoire ! Nous savons que de plus en plus de jeunes veulent donner un sens à leur vie. Il s’avère que la connaissance de l’Histoire est le meilleur moyen de s’enraciner, c’est-à-dire de savoir qui nous sommes, d’où nous venons et où nous allons ensemble. Fort de ce constat, les Editions Reynald Secher travaillent depuis maintenant près de 30 ans afin de proposer au corps enseignant, à ses élèves et plus largement à notre jeunesse des outils pratiques, concrets, accessibles et enrichissants avec pour seul but de répondre à l’attente des jeunes. .

11 Avenue du Maréchal Joffre Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 62 42 00

English :

Le Valois Monarchique presents a conference led by Reynald Secher, historian, scriptwriter and publisher, author of Vendée: du génocide au mémoricide , who will present his brochures, comics…

Participation fee

German :

Das Valois Monarchique präsentiert eine Konferenz unter der Leitung von Reynald Secher, Historiker, Drehbuchautor und Herausgeber, Autor von Vendée: du génocide au mémoricide , der seine Broschüren, Comics…

Beteiligung an den Kosten

Italiano :

La Valois Monarchique presenta una conferenza condotta da Reynald Secher, storico, sceneggiatore ed editore, autore di Vendée: du génocide au mémoricide , che presenterà i suoi opuscoli, i fumetti…

Quota di partecipazione

Espanol :

La Valois Monarchique presenta una conferencia a cargo de Reynald Secher, historiador, guionista y editor, autor de Vendée: du génocide au mémoricide , que presentará sus folletos, cómics…

Cuota de participación

L’événement Conférence L’Histoire, enjeux et méthodes à la mairie de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2025-09-30 par Chantilly-Senlis Tourisme