Conférence L’histoire et la mémoire des tirailleurs sénégalais Vermand
Conférence L’histoire et la mémoire des tirailleurs sénégalais Vermand mercredi 1 juillet 2026.
Vermand
Conférence L’histoire et la mémoire des tirailleurs sénégalais
Grand Rue Vermand Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Venez assister à la conférence L’histoire et la mémoire des tirailleurs sénégalais débats en France et en Afrique présentée par Louis Pruvost !
Rendez-vous à la médiathèque de Vermand le mercredi 1er juillet à 18h30.
Entrée libre.
Venez assister à la conférence L’histoire et la mémoire des tirailleurs sénégalais débats en France et en Afrique présentée par Louis Pruvost !
Rendez-vous à la médiathèque de Vermand le mercredi 1er juillet à 18h30.
Entrée libre. .
Grand Rue Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 10 26 56 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come attend the lecture The History and Memory of the Senegalese Tirailleurs: Debates in France and Africa, presented by Louis Pruvost!
See you at the Vermand Media Center on Wednesday, July 1, at 6:30 p.m.
Free admission.
L’événement Conférence L’histoire et la mémoire des tirailleurs sénégalais Vermand a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Saint-Quentinois