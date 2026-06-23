Vermand

Conférence L’histoire et la mémoire des tirailleurs sénégalais

Grand Rue Vermand Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Venez assister à la conférence L’histoire et la mémoire des tirailleurs sénégalais débats en France et en Afrique présentée par Louis Pruvost !

Rendez-vous à la médiathèque de Vermand le mercredi 1er juillet à 18h30.

Entrée libre.

Venez assister à la conférence L’histoire et la mémoire des tirailleurs sénégalais débats en France et en Afrique présentée par Louis Pruvost !

Rendez-vous à la médiathèque de Vermand le mercredi 1er juillet à 18h30.

Entrée libre. .

Grand Rue Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 10 26 56 68

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English :

Come attend the lecture The History and Memory of the Senegalese Tirailleurs: Debates in France and Africa, presented by Louis Pruvost!

See you at the Vermand Media Center on Wednesday, July 1, at 6:30 p.m.

Free admission.

L’événement Conférence L’histoire et la mémoire des tirailleurs sénégalais Vermand a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Saint-Quentinois