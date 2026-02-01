Conférence | L’histoire insolite de la vallée de l’Antenne Saint Sulpice de Cognac Cherves-Richemont

Conférence | L’histoire insolite de la vallée de l’Antenne

Saint Sulpice de Cognac Le Clos Cherves-Richemont Charente

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 22:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Conférence de Michel Adam, spécialiste de la vallée de l’Antenne. Découverte de toutes les facettes du territoire classé site Natura 2000: histoire, hydrographie, faune , flore, activités économiques , jardins…

Saint Sulpice de Cognac Le Clos Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 92 27 27 vivreenborderies@gmail.com

English :

Lecture by Michel Adam, a specialist in the Antenne valley. Discover all the facets of this Natura 2000 site: history, hydrography, fauna, flora, economic activities, gardens…

