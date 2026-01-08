Conférence L’histoire maritime bigoudène Joseph Coïc Salle polyvalente Plomeur

Conférence L’histoire maritime bigoudène Joseph Coïc

Salle polyvalente 1A place de la Mairie Plomeur Finistère

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Plongez au cœur de l’histoire maritime bigoudène avec Joseph Coïc l’histoire du port de Saint-Guénolé, le cimetière de bateaux de l’arrière port du Guilvinec-Léchiagat.

Conférence organisée par l’AVF Pays bigouden.

Ouvert à toutes et à tous. .

Salle polyvalente 1A place de la Mairie Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 6 12 03 01 84

