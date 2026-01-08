Conférence L’histoire maritime bigoudène Joseph Coïc Salle polyvalente Plomeur
Conférence L’histoire maritime bigoudène Joseph Coïc Salle polyvalente Plomeur dimanche 18 janvier 2026.
Plongez au cœur de l’histoire maritime bigoudène avec Joseph Coïc l’histoire du port de Saint-Guénolé, le cimetière de bateaux de l’arrière port du Guilvinec-Léchiagat.
Conférence organisée par l’AVF Pays bigouden.
Ouvert à toutes et à tous. .
