Conférence L’histoire oubliée des Camps du Polo-Beyris 1939-1947 Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Conférence L’histoire oubliée des Camps du Polo-Beyris 1939-1947

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

À travers une conférence, venez découvrir l’histoire oubliée du camp Polo Beyris de Bayonne présenté par Madame Degorce, professeure d’Histoire, responsable du collectif pour la Mémoire du Camp de Polo Beyris .

C’est l’histoire d’un camp qui a accueilli successivement, de 1939 à 1947 des familles de réfugiés républicains espagnols, des soldats coloniaux prisonniers des Allemands, des collaborateurs et trafiquants du marché noir au temps de l’épuration, jusqu’à des prisonniers de guerre allemands.

Rdv à 18h30. Tout public / Entrée libre. .

