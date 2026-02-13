Conférence : “L’historique de la paroisse de Sénéchas”, Salle polyvalente, Sénéchas

Conférence : “L’historique de la paroisse de Sénéchas” Samedi 21 février, 15h00 Salle polyvalente Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T16:30:00+01:00

Avec le Père André Chapus, chargé des archives et de la bibliothèque historique du diocèse de Nîmes.

Organisée par le Comité de restauration de l’église.

Salle polyvalente 30450 Sénéchas Sénéchas 30450 Gard Occitanie

Plongez dans l’histoire locale, son évolution, ses figures marquantes et son rôle dans la vie religieuse du territoire.