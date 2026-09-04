Conférence : L’Hôtel des Monnaies à Cluny – Une maison romane atypique ! Théâtre Les Arts Cluny

Informations pratiques

Cluny

Conférence : L’Hôtel des Monnaies à Cluny – Une maison romane atypique !

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:30:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Acquis en 1966 par les Amis de Cluny, l’Hôtel des Monnaies a été quasiment entièrement transformé une quinzaine d’années. Cette conférence retrace son histoire, ses propriétaires et occupants, les aménagements réalisés depuis six décennies et le programme médiéval. Des recherches récentes proposent de nouvelles hypothèses sur ses dispositions architecturales et son usage, grâce à la collaboration entre le Centre d’Études Clunisiennes et les Amis de Cluny. .

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté amisdecluny71@gmail.com

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English : Conférence : L’Hôtel des Monnaies à Cluny – Une maison romane atypique !

L’événement Conférence : L’Hôtel des Monnaies à Cluny – Une maison romane atypique ! Cluny a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)