UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cluny

Conférence : L’Hôtel des Monnaies à Cluny – Une maison romane atypique ! Théâtre Les Arts Cluny

mardi 6 octobre 2026 · Théâtre Les Arts · Cluny

Conférence : L’Hôtel des Monnaies à Cluny – Une maison romane atypique ! Théâtre Les Arts Cluny

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Les Arts
Adresse
Place du Marché
Ville
71250 Cluny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Cluny

Conférence : L’Hôtel des Monnaies à Cluny – Une maison romane atypique !

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:30:00
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-06

Acquis en 1966 par les Amis de Cluny, l’Hôtel des Monnaies a été quasiment entièrement transformé une quinzaine d’années. Cette conférence retrace son histoire, ses propriétaires et occupants, les aménagements réalisés depuis six décennies et le programme médiéval. Des recherches récentes proposent de nouvelles hypothèses sur ses dispositions architecturales et son usage, grâce à la collaboration entre le Centre d’Études Clunisiennes et les Amis de Cluny.   .

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   amisdecluny71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence : L’Hôtel des Monnaies à Cluny – Une maison romane atypique !

L’événement Conférence : L’Hôtel des Monnaies à Cluny – Une maison romane atypique ! Cluny a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Cluny (Saône-et-Loire)