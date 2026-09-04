Conférence : L’Hôtel des Monnaies à Cluny – Une maison romane atypique ! Théâtre Les Arts Cluny
mardi 6 octobre 2026 · Théâtre Les Arts · Cluny
Informations pratiques
Cluny
Conférence : L’Hôtel des Monnaies à Cluny – Une maison romane atypique !
Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:30:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Acquis en 1966 par les Amis de Cluny, l’Hôtel des Monnaies a été quasiment entièrement transformé une quinzaine d’années. Cette conférence retrace son histoire, ses propriétaires et occupants, les aménagements réalisés depuis six décennies et le programme médiéval. Des recherches récentes proposent de nouvelles hypothèses sur ses dispositions architecturales et son usage, grâce à la collaboration entre le Centre d’Études Clunisiennes et les Amis de Cluny. .
Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté amisdecluny71@gmail.com
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English : Conférence : L’Hôtel des Monnaies à Cluny – Une maison romane atypique !
L’événement Conférence : L’Hôtel des Monnaies à Cluny – Une maison romane atypique ! Cluny a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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