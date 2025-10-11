Conférence L’huîtrier pie, vous connaissez ? Locquénolé
Salle du préau Locquénolé Finistère
Début : 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
L’huîtrier pie, vous connaissez?
On vous dit tout, sa biologie et son écologie en Baie de Morlaix
Conférence présenté par Yvon Créau, ornithologue bénévole, Bretagne Vivante
Entrée libre, ouvert à tous .
Salle du préau Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 72 21 15
