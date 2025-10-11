Conférence L’huîtrier pie, vous connaissez ? Locquénolé

Conférence L’huîtrier pie, vous connaissez ?

Salle du préau Locquénolé Finistère

Début : 2025-10-11 19:00:00

L’huîtrier pie, vous connaissez?

On vous dit tout, sa biologie et son écologie en Baie de Morlaix

Conférence présenté par Yvon Créau, ornithologue bénévole, Bretagne Vivante

Entrée libre, ouvert à tous .

Salle du préau Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 72 21 15

