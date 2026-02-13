Conférence : “L’hydrologie régénérative”, Biosphéra, Cendras

Conférence : “L’hydrologie régénérative” Jeudi 2 avril, 18h30 Biosphéra Gard

Soirée gratuite et sans inscription, dans la limite de la capacité d’accueil du lieu (100 places).

Le SHVC vous invite à découvrir l’hydrologie régénérative, à travers une conférence proposée par Olivier Hébrard, Docteur en science de l’eau, et suivie d’un temps d’échange :

“Nos territoires sont pleinement impactés par l’accélération des changements climatiques. Dans ce contexte, comment améliorer la gestion des paysages pour optimiser la rétention des eaux de pluies dans les sols et les milieux, et qu’elles soient ensuite redistribuées le plus lentement possible au bénéfice des nappes, des sources, des cours d’eau, des micro-climats, des cultures et de la biodiversité dans son ensemble ? La gestion globale des milieux naturels et agricoles doit être repensée, en favorisant les solutions inspirées de la nature et en s’appuyant sur les savoirs développés par les anciens tels que les terrasses cévenoles. L’anticipation doit devenir le maître-mot !”

Olivier Hébrard est un expert issu du monde paysan, docteur en Sciences de l’eau, spécialiste de l’agroécologie, de la permaculture, de la gestion intégrée de la ressource en eau et de l’hydrologie régénérative.

Biosphéra 18 rue Vincent Faita, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie 04 66 07 39 25 http://biosphera-cevennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 07 39 25 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 25 40 69 »}, {« type »: « email », « value »: « agriculture@shvc.fr »}]

Hydrologie régénérative ou hydro-agroécologie, ou comment transformer nos milieux en éponge. Par Olivier Hébrard, docteur en science de l’eau.