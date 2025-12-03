CONFÉRENCE L’HYPERSENSIBILITÉ Saint-Père-en-Retz

CONFÉRENCE L’HYPERSENSIBILITÉ

Le Réseau Parentalité de la CCSE abordera le thème de l’hypersensibilité et des méthodes pour accompagner les adultes et les enfants concernés.

Le Réseau Parentalité Sud Estuaire réunit différents acteurs institutionnels et associatifs du domaine de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse sur le territoire de la CCSE.

Ces professionnels se mobilisent tout au long de l’année pour proposer aux parents des ateliers, temps d’échanges ou de découvertes sur des sujets divers et variés autour de la mission de parent.

Le réseau Parentalité accueille Mireille Briand, monitrice-éducatrice-thérapeute pour un conférence et un échange sur le thème de l’hypersensibilité

– Enfant hypersensible comment l’accompagner ?

– Adulte hypersensible comment gérer ses émotions de parent ?

Cette soirée est ouverte à tous les habitants de la CCSE.

Gratuit, inscription conseillée avant le 1 er décembre sur https://www.billetweb.fr/pro/ccseparentalite ou 02 40 27 51 77 (Centre Socioculturel Mireille Moyon).

​Billetterie en ligne ICI .

