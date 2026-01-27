Conférence L’IA à l’aube d’un changement de civilisation Châteauroux

Conférence L’IA à l’aube d’un changement de civilisation

1 Allée de l’Ordre National du Mérite Châteauroux Indre

Vendredi 2026-03-06

2026-03-06

2026-03-06

Depuis un an, l’intelligence artificielle est omniprésente. Son impact, nous dit-on, sera d’une puissance sans précédent sur l’ensemble de la société notamment dans les entreprises.

Mais au-delà des évidences sur les gains de temps, de productivité et de créativité qu’on nous annonce partout, l’intelligence artificielle bouleverse nos manières de travailler et remet en cause notre valeur ajoutée. Plutôt que de voir l’intelligence artificielle comme un simple outil, nous devons nous préparer à ce qu’elle est réellement un changement de civilisation. A l’invitation de The Place by CCI36 (pôle Innovation & Numérique de la CCI Indre), Stéphane Mallard, prospectiviste, évoquera ce changement de paradigme qui nous oblige à renverser les stratégies d’entreprise. Et en tant qu’individu, à repenser qui nous sommes.

La matinée sera divisée en 2 parties avec une conférence (d’environ 1h) et un workshop/débat (d’environ 1h également). .

