conférence : l’IA aujourd’hui et demain Bibliothèque – Médiathèque Romain Gary Cannes

conférence : l’IA aujourd’hui et demain Samedi 4 octobre, 14h00 Bibliothèque – Médiathèque Romain Gary Alpes-Maritimes

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:30:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:30:00

A l’occasion de la fête de la science, la médiathèque Romain Gary te propose de plonger au coeur des secrets de l’intelligence artificielle !

Tu veux tout savoir de cet outil à la fois puissant et mystérieux ? Alors rejoint nous pour en apprendre plus et savoir l’utiliser !

à partir de 12 ans

Bibliothèque – Médiathèque Romain Gary Place Commandant Maria, 06400 Cannes, France Cannes 06400 La Lepre Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 0489822270 Inspirée du concept de "troisième lieu", la bibliothèque – médiathèque Romain Gary est un équipement culturel de nouvelle génération. Le site s'ouvre sur un plateau décloisonné de 500 m2 aux larges baies vitrées, offrant des espaces de consultation et de travail confortables et conviviaux. Transports en commun : Arrêt « Commandant Maria ».

