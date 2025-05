Conférence l’IA bien plus qu’une révolution, une métamorphose par Pierre Giorgini – Salle la joie de vivre Tulette, 5 juin 2025 18:00, Tulette.

Drôme

Conférence l’IA bien plus qu’une révolution, une métamorphose par Pierre Giorgini Salle la joie de vivre 2 rue des condamines Tulette Drôme

Début : 2025-06-05 18:00:00

fin : 2025-06-05 19:00:00

2025-06-05

L’IA couplée à l’hyperpuissance informatique est plus qu’une révolution. Elle conduit à une véritable métamorphose anthropologique, épistémologie et épistémique. C’est un nouveau régime de production de la connaissance et de la vérité qui se profile.

Salle la joie de vivre 2 rue des condamines

Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 04 07 47 associationtulettissime@gmail.com

English :

AI coupled with computer hyperpower is more than a revolution. It is leading to a veritable anthropological, epistemological and epistemic metamorphosis. A new regime for the production of knowledge and truth is taking shape.

German :

Die KI in Verbindung mit der Hypermacht der Computer ist mehr als eine Revolution. Sie führt zu einer echten anthropologischen, epistemologischen und epistemischen Metamorphose. Es zeichnet sich ein neues Regime der Wissens- und Wahrheitsproduktion ab.

Italiano :

L’IA unita all’iperpotenza dei computer è più di una rivoluzione. Sta portando a una vera e propria metamorfosi antropologica, epistemologica ed epistemica. Sta prendendo forma un nuovo regime di produzione della conoscenza e della verità.

Espanol :

La IA unida a la hiperpotencia informática es más que una revolución. Está conduciendo a una verdadera metamorfosis antropológica, epistemológica y epistémica. Se está configurando un nuevo régimen de producción del conocimiento y la verdad.

