Conférence L’IA l’intelligence de l’autre Lux Scène Nationale Valence Valence

Conférence L’IA l’intelligence de l’autre

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle Valence Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 20:00:00

fin : 2026-02-24 21:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Le Cinéphilo d’Ollivier Pourriol avec Les Philophiles. Cinéphilo est un format au ton unique alternant extraits de films et analyses philosophiques.

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

English :

Ollivier Pourriol’s Cinéphilo with Les Philophiles. Cinéphilo is a unique format alternating film extracts and philosophical analysis.

