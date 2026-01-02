Conférence L’IA l’intelligence de l’autre Lux Scène Nationale Valence Valence
Conférence L’IA l’intelligence de l’autre Lux Scène Nationale Valence Valence mardi 24 février 2026.
Conférence L’IA l’intelligence de l’autre
Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle Valence Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 20:00:00
fin : 2026-02-24 21:00:00
Date(s) :
2026-02-24
Le Cinéphilo d’Ollivier Pourriol avec Les Philophiles. Cinéphilo est un format au ton unique alternant extraits de films et analyses philosophiques.
.
Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ollivier Pourriol’s Cinéphilo with Les Philophiles. Cinéphilo is a unique format alternating film extracts and philosophical analysis.
L’événement Conférence L’IA l’intelligence de l’autre Valence a été mis à jour le 2026-01-02 par Valence Romans Tourisme