Conférence L’IA, un sentiment d’inachevé Salle des fêtes Baladou

Informations pratiques

Baladou

Conférence L’IA, un sentiment d’inachevé

Salle des fêtes 75 route de Martel Baladou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 18:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Conférence de Huguette Tieigna L'IA, un sentiment d’inachevé

Conférence de Huguette Tieigna L'IA, un sentiment d’inachevé. Madame Tieigna est l'invitée d'honneur des rencontres Brèves Littéraires Baladines qui auront lieu le lendemain

Verre de l'amitié offert

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Salle des fêtes 75 route de Martel Baladou 46600 Lot Occitanie +33 5 65 41 24 83

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English :

Lecture by Huguette Tieigna: AI, a Sense of Incompleteness

L’événement Conférence L’IA, un sentiment d’inachevé Baladou a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne