Conférence L’IA, un sentiment d’inachevé Salle des fêtes Baladou
vendredi 11 décembre 2026 · Salle des fêtes · Baladou
Informations pratiques
Baladou
Conférence L’IA, un sentiment d’inachevé
Salle des fêtes 75 route de Martel Baladou Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 18:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Conférence de Huguette Tieigna L'IA, un sentiment d’inachevé
Conférence de Huguette Tieigna L'IA, un sentiment d’inachevé. Madame Tieigna est l'invitée d'honneur des rencontres Brèves Littéraires Baladines qui auront lieu le lendemain
Verre de l'amitié offert
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Salle des fêtes 75 route de Martel Baladou 46600 Lot Occitanie +33 5 65 41 24 83
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English :
Lecture by Huguette Tieigna: AI, a Sense of Incompleteness
L’événement Conférence L’IA, un sentiment d’inachevé Baladou a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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