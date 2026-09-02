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Conférence L’IA, un sentiment d’inachevé Salle des fêtes Baladou

vendredi 11 décembre 2026 · Salle des fêtes · Baladou

Conférence L’IA, un sentiment d’inachevé Salle des fêtes Baladou

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
75 route de Martel
Ville
46600 Baladou
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Baladou

Conférence L’IA, un sentiment d’inachevé

Salle des fêtes 75 route de Martel Baladou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 18:00:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11

Conférence de Huguette Tieigna L'IA, un sentiment d’inachevé

Conférence de Huguette Tieigna L'IA, un sentiment d’inachevé. Madame Tieigna est l'invitée d'honneur des rencontres Brèves Littéraires Baladines qui auront lieu le lendemain

Verre de l'amitié offert

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Salle des fêtes 75 route de Martel Baladou 46600 Lot Occitanie +33 5 65 41 24 83 

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English :

Lecture by Huguette Tieigna: AI, a Sense of Incompleteness

L’événement Conférence L’IA, un sentiment d’inachevé Baladou a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne

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