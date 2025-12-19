Conférence L’IA une amie dangereuse ? Rue Porte de Paris Cluny

Conférence L’IA une amie dangereuse ?

Rue Porte de Paris Amphithéâtre J. Cliton Campus Arts et Métiers Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-13 20:00:00

fin : 2026-01-13 22:00:00

2026-01-13

L’IA une amie dangereuse ?

Conférence proposée par le CCIC-Collège Européen de Cluny et le campus Arts et Métiers de Cluny, animée par Olivier SELIGNAN, Ingénieur informaticien, économiste (École Centrale de Paris). Auteur d’un livret-synthèse sur l’IA Prométhée 2.0 (Novembre 2025)

Trois ans que l’Intelligence Artificielle (IA) générative a atteint le monde, trois ans encore devant nous avant qu’elle ne se cristallise et modèle le monde à sa manière.

En ce début d’année 2026, force est de constater que l’IA s’est installée au cœur du débat public. Pas un jour ne s’écoule sans que cette technique ne soit commentée, scrutée, fantasmée, parfois redoutée, parfois idéalisée.

Au fil de cette conférence, Olivier Selignan partagera, en termes accessibles à tous, les impacts, positifs et négatifs, que l’IA aura sur nos vies et celle des générations futures. Il éclairera les enjeux des transformations qui s’annoncent dans notre rapport à l’apprentissage, à la créativité, au travail, en clarifiant et mettant en perspective la multitude d’informations dont nous sommes abreuvés. Enfin, il amorcera des pistes pour nous aider à tirer les bénéfices de l’IA avec lucidité, non seulement en préservant, mais en renforçant, l’unicité de ce qui nous fait humains.

Olivier SELIGNAN est ingénieur informaticien, économiste, diplômé de l’École Centrale de Paris. Après une carrière dans des entreprises industrielles françaises (où il a piloté des projets visant à la maîtrise des flux de matières et d’énergie), il se consacre depuis plusieurs années, en citoyen engagé, à la réflexion et l’éducation sur les enjeux de société liés à la sobriété et à l’intelligence artificielle. Il est chargé de cours à GEM (Grenoble École de Management). .

