Date et horaire de début et de fin : 2026-03-24 19:00 – 20:30

Gratuit : non Gratuit Entrée libre Tout public

Conférence sur les libellulesMardi 24 mars 2026 à 19hEspace Vie Locale de Saint-Aignan de Grandlieu La vie des libellules se déroule entre ciel et eau. Parfois considérés comme porteuses de chance, parfois comme manifestation de mauvais esprits, elles sont avant tout un témoin de la richesse d’un milieu aquatique. Entre singularité anatomique et biodiversité, venez à la rencontre de ces insectes qui peuplent nos étangs !Par François Meurgey, entomologiste du MuséumInformations pratiques• 41 Rue des Frères Rousseau, 44860 Saint-Aignan-Grandlieu• Salle Paul Pouvreau• Gratuit, entrée libre• à l’occasion de l’exposition Libellules, entre ciel et eau présenté dans le cadre du Muséum Près de chez Vous.

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr



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