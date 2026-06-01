Conférence : Libr’échanges « Nos racines », Carré d’Art – Musée d’art contemporain, Nîmes

Conférence : Libr’échanges « Nos racines » Samedi 6 juin, 11h00 Carré d’Art – Musée d’art contemporain Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Rencontrez Véronique Mure autour de l’ouvrage « Les Racines du littoral », réalisé en collaboration avec l’aquarelliste Thérèse Rautureau. Passionnée par les jardins et les paysages, Véronique Mure œuvre depuis de nombreuses années à la transmission des connaissances autour des plantes et des milieux naturels. Spécialiste de la flore méditerranéenne, elle invite les lecteurs à découvrir, au fil des pages, toute la richesse et la diversité de ces paysages végétaux magnifiquement illustrés.

La rencontre sera suivie d’une séance de signature et de dédicace.

Rendez-vous à la bibliothèque Carré d’Art, plateau adultes (entresol).

Carré d’Art – Musée d’art contemporain 16 place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie 0466763535

Rencontrez Véronique Mure autour de l’ouvrage « Les Racines du littoral », réalisé en collaboration avec l’aquarelliste Thérèse Rautureau. Passionnée par les jardins et les paysages, Véronique Mure à…

©bibliothèque-carré-d’art, Nîmes