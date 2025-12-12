Conférence Liens entre l’histoire de l’art et le street art Fougères

Conférence Liens entre l’histoire de l’art et le street art

Place du Théâtre Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

La Galerie Albert Bourgeois poursuit sa programmation du Mur dédié aux arts urbains, avec une conférence animée par Cyrille Gouyette, chargé de mission au Louvre. .

Place du Théâtre Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 51 35 37

English :

